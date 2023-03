Gratis Periodenartikel an Bregenzer Schulen

An Bregenzer Schulen wird es laut einem Beschluss der Stadtvertretung so bald wie möglich, aber spätestens mit dem Schuljahr 2023/24 gratis Periodenartikel geben.

Für viele Schülerinnen an den Bregenzer Schulen ist das Problem hinlänglich bekannt: Bei den meisten Mädchen setzt in etwa ab dem 11. Lebensjahr die Menstruation ein, und wenn dies überraschend während des Schulaufenthalts geschieht, bietet die Ausstattung der dortigen Sanitäreinrichtungen keine wirkliche Hilfestellung.

So bald wie möglich

In der Stadtvertretung am 30. März 2023 wurde beschlossen, dass so bald wie möglich und spätestens für das Schuljahr 2023/24 in den WC-Anlagen jener Unterrichtsstätten, für die die Stadt als Schulerhalterin Verantwortung trägt und entsprechender Bedarf besteht, gratis Periodenartikel vorhanden sein müssen.