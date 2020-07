Graf Hugo soll autonom bleiben: Demonstration vor Feldkircher Rathaus

Die offene Jugendarbeit in Feldkirch soll autonom bleiben. Die Initiative "Graf Hugo bleibt!" demonstierte daher vor dem Rathaus. VOL.AT berichtet live ab 15 Uhr.

"Graf Hugo bleibt autonom!" - das ist nicht nur der Name der Initiative, die 2015 für den Weiterbestand von Vorarlbergs ältestem Jugendhaus gegründet wurde: Auch die Demonstration am Freitag um 15 Uhr vor dem Rathaus in Feldkirch steht unter diesem Motto. Der Hintergrund: Die Stadt Feldkirch will die offene Jugendarbeit in die städtische Verwaltung eingliedern. Die Kooperation der Stadt mit dem Verein soll somit beendet und die Mitarbeitenden in den Personalstand der Stadt übernommen werden.