Graf Hugo: Streit in Feldkirch um Mietvertrag

Jahrelang liefen die Vorarbeiten für das neue Graf Hugo der Offenen Jugendarbeit in Feldkirch. Doch nun gibt es dicke Luft wegen dem Mietvertrag.

Das Graf Hugo hat seine Wurzeln in den 1970ern, ist das älteste Jugendhaus Vorarlbergs. Im Jänner 2019 zog es nach jahrelangen Diskussionen, Planungen und einem Beteiligungsprozess in das Deutschmann-Areal um. Heraus gekommen ist ein Haus, das keine Wünsche offen lässt, bestätigt auch der Vorstand der Offenen Jugendarbeit OJAF. Dennoch gibt es wieder dicke Luft zwischen den Jugendarbeitern und der Stadt.

Neuer Mietvertrag ohne Saal

Stadt will mehr Vielfalt

Aus Sicht der OJAF ein harter Eingriff in das Konzept des Graf Hugo und ihrer Arbeitsweise. Die Stadt sieht in der Mietvertragsänderung einen notwendigen Schritt: "In einem Beteiligungsprozess, der im Vorfeld der Umsetzung des neuen Jugendhauses durchgeführt wurde, hat sich die wesentliche Erkenntnis herauskristallisiert, dass das Jugendhaus der Stadt Feldkirch künftig offener gestaltet werden muss und auch vielfältiger von unterschiedlichen Gruppen aus der Jugend- und Kulturarbeit bespielt werden soll", erklärt die Stadt gegenüber VOL.AT.

OJAF habe Priorität

OJAF will im Oktober entscheiden

Laut OJAF sei es eher so, dass sie 14 Tage im Vorfeld jede Nutzung mit dem Veranstaltungszweck anmelden müsse, um es genehmigt zu bekommen. Der Verein will nun daher bei der Vollversammlung am 17. Oktober entscheiden, ob der Mietvertrag dennoch angenommen werden soll. Derzeit herrsche kaum Kommunikation zwischen dem Verein und der Stadt. Im Rathaus betont man gegenüber VOL.AT, dass am Mietvertrag nichts mehr geändert wird.