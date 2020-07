Aufregung um Feldkircher Jugendstrategie

In der Montfortstadt soll die Offene Jugendarbeit in die städtische Verwaltung eingegliedert werden. Der Verein fühlt sich übergangen und geht auf die Barrikaden. Auch die neue Jugendstadträtin übt scharfe Kritik.

Der Tagesordnungspunkt 9 (Jugendstrategie J:FK 20+) der nächsten Stadtvertretungssitzung wirkt zwar unscheinbar, hat es aber in sich. Denn schon im Vorfeld der Sitzung entspinnt sich nun ein öffentlich ausgetragener Streit über die Neuausrichtung der Offenen Jugendarbeit in Feldkirch. Dabei geht es einerseits um inhaltliche Differenzen, andererseits um die Kommunikationskultur zwischen den Beteiligten. Hauptstreitpunkt ist der Plan, die Offene Jugendarbeit Feldkirch (Ojaf) und das Jugendhaus Graf Hugo unter die Obhut des Rathauses zu bringen. Die Kritiker befürchten, dass die Offene Jugendarbeit in Feldkirch künftig politisch gesteuert werden könnte.