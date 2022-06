Gottesdienst ohne Queen, aber mit Harry und Meghan

Darauf haben Royal-Fans gewartet: Prinz Harry und Meghan zeigten sich wieder mit der Königsfamilie - der Abstand war aber trotzdem groß.

Vier Tage lang feiert Großbritannien seine Königin. Was am Donnerstag mit "Trooping The Colour" begann, fand am Freitag im Rahmen eines Dankgottesdienstes in der St. Paul's Cathedral seine Fortsetzung. Die Queen selbst war selbst nicht vor Ort, der Palast lie´ß verlauten, dass sich die 96-Jährige nach den Strapazen am Donnerstag nicht wohlfühle. Die Königin soll den Gottesdienst wie Millionen andere am Fernseher verfolgt haben - standesgemäß in Windsor-Castle.

Brüder getrennt

Alle Augen waren am Freitag aber auf Prinz Harry und seine Frau Meghan gerichtet. Diese nahmen erstmals wieder an einem öffentlichen Auftritt der königlichen Familie teil. Vor dem "Megxit" wurde das Paar immer in unmittelbarer Nähe von Kronzprinz Charles und Harrys Bruder Prinz William platziert. Nach dem Rückzug aus den royalen Tätigkeiten wurde das Paar auf der anderen Seite des Kirchenganges - zwischen Harrys Cousinen - platziert. Ein öffentliches, gemeinsames Bild der Brüder gibt es bislang nicht.

Die beiden waren schon am Donnerstag vor Ort - Fernsehkameras erhaschten einige Bilder - am offiziellen "Balkonwinken" nach "Trooping The Colour" durften sie aber nicht teilnehmen. Dies war nur den "arbeitenden Royals" vorbehalten, so umging man auch den öffentlichen Auftritt von Prinz Andrew - ihm wird Missbrauch vorgeworfen.

Feierlichkeiten am Wochenende

Die Feierlichkeiten zum "Platinum Jubilee" gehen am Wochenende weiter. Am Samstag steht das "Epsom Derby" auf dem Programm, ob die pferdenärrische Königin teilnehmen wird, ist allerdings noch fraglich. Abends folgt ein großes Popkonzert vor dem Buckingham Palace - es werden unter anderem Diana Ross und Queen mit Sänger Adam Lambert erwartet. Am Sonntag ist eine weitere Parade geplant, laut Berichten, werde die Queen diese über den Balkon begutachten.