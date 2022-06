70 Jahre Queen: Ab jetzt vier Tage Dauer-Feier!

Die traditionelle Militärparade "Trooping the Colour" eröffnete die Jubiläums-Feierlichkeiten. Queen Elizabeth II. zeigte sich überraschend fit auf dem Balkon von Buckingham Palace.

Heute beginnen endlich die Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum der Königin von Großbritannien. Um 11 Uhr startete die Militärparade "Trooping the Colour", die heuer aufgrund des Gesundheitszustandes der Queen erstmals Prinz Charles abnahm. Queen Elizabeth II. zeigte sich gut gelaunt auf dem Balkon.

Stürmischer Jubel

Eine halbe Stunde später ließ "Liz" sich allerdings einen weiteren großen Auftritt nicht nehmen und kam in Begleitung ihrer Familie nochmals heraus, um die Flugshow zu sehen - diesmal cool und entspannt mit Sonnenbrille! Auf den Balkon durften heuer übrigens nur ausgewählte Mitglieder der Familie mit, die aktuell Termine im Dienst der Krone wahrnehmen. Nicht erwünscht waren unter anderem "Megxit"-Paar Harry und Meghan sowie Prinz Edward.

Repräsentativer Kreis

Auch die Teilnahme an der Parade selbst war einem repräsentativen Kreis vorbehalten. Natürlich dabei: Die beiden Thronfolger und ihre Frauen. Während Charles und William hoch zu Ross und in voller Montur einritten, fuhren die Herzoginnen Camilla (künftige "Queen consort") und Kate gemeinsam mit der Kutsche. Erstmals waren heuer auch Williams und Kates drei Kinder George, Charlotte und Louis in der Kutsche mit dabei.