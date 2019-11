Goldenes Handwerk: Goldschmied Michael Rüscher

An sich betreibt der Bregenzerwälder bereits eine Feinschmiede in Innsbruck, nun kommt er nach Dornbirn. Wir sprachen mit ihm über sein Metier.

Eigentlich hat der Bregenzerwälder seine Feinschmiede ums Eck des goldenen Dachls in Innsbruck, gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Christian Schröder. Nun zieht es den Andelsbucher quasi wieder ins Ländle: Am Samstag eröffnen Schröder und Rüscher in der Marktstraße 39a, dem früheren Trauring-Geschäft, ab 10 Uhr ihre zweite Goldschmiede.