GIS: Streit zwischen FPÖ und Wolf wird immer heißer

Am Montag startete die FPÖ ihre Kampagne gegen GIS-Gebühren. Armin Wolf hatte umgehend eine Antwort auf Twitter parat. Diese stieß bei Mitgliedern der FPÖ aber sauer auf.

Eines der Hauptthemen der FPÖ scheint dieser Tage die Abschaffung der GIS-Gebühren zu sein. Dabei will man nun vehementer vorgehen. Neben einer Onlinepetition zur Abschaffung der Gebühren wird die FPÖ auch eine Informationskampagne über die Nutzung des ORF ohne Gebühren lancieren, und zwar auf "legalem Wege", erklärte FPÖ-Chef Norbert Hofer bei einer Pressekonferenz am Montag.

Tweet von Wolf empört die FPÖ

Eine Partei, die via Parteienfinanzierung großteils aus „Zwangssteuern“ finanziert wird, will den ORF auf ein freiwilliges Abo-Modell umstellen. Müsste mit gleicher Logik die FPÖ nicht ausschließlich von Mitgliedsbeiträgen leben?

FPÖ-Mediensprecher Christian Hafenecker zeigte sich empört über den Tweet von Wolf. "Heute hat es uns der böse (ORF) Wolf wieder ordentlich gezeigt, als er im öffentlich-rechtlichen ‚Twitterempörium‘ nicht nur das System der Parteienförderung in Frage gestellt, sondern auch gleich noch die drittgrößte Partei dieses Landes als einzige von dieser ausnehmen wollte", kommentierte er.

Hafenecker wettert gegen Wolf und GIS-Gebühren

Hafenecker holte weiter aus und meinte, dass viele Journalisten nicht unabhängig und objektiv wären, was solche Aussagen wie die von Armin Wolf bezeugen würden. "Das derzeitige System der GIS macht es erst möglich, dass sich Menschen wie Wrabetz, Wolf und Co. am Küniglberg regelrecht einbetonieren können und, wenn das geglückt ist, damit beginnen, ihre eigene politische Agenda durchzuziehen", wetterte er im Hinblick auf die derzeitige Kampagne gegen die GIS.