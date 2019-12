Nach GIS-Tweet: FPÖ attackiert ORF-Chef Wrabetz

Nachdem der ORF-Chef eine Aussendung der FPÖ zur GIS auf Twitter kommentiert hatte, kritisieren die Freiheitlichen Wrabetz' Aussage und sprechen von einer "Entgleisung sonderlicher Art".

"Nicht nur in Österreich wird der öffentlich-rechtliche Rundfunk in der bestehenden Form angezweifelt. Neben anderen Ländern macht sich ein Trend zur Abschaffung von Zwangsgebühren und Reform auch in Großbritannien bemerkbar. Denn dort versuchte die zwangsernährte staatliche BBC gravierend auf die letzte Wahl des britischen Parlaments Einfluss zu nehmen, indem über alle Kanäle verbreitet wurde, dass Boris Johnson mit seiner Konservativen Partei und damit der Brexit keine Chance hätte", so der freiheitliche Generalsekretär Christian Hafenecker in der betreffenden Aussendung.