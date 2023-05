Ghörig: Ein Vorarlberger Imbiss für das Wiener Nightlife

Auer : Alexander und ich wollen den Geschmack unserer Kindheit, vom Fasching, Fußballmatches und Funken in die Hauptstadt bringen. Also Zack-Zack, St. Galler Bratwürste und natürlich Käsknöpfle! Modern angerichtet und zum Mitnehmen, versteht sich.

Pezold: Weil Streetfood unser Lieblingsessen ist! Seit Jahren würden wir gerne eine gute Kalbsbratwurst in Wien essen und ich glaube, dass es vielen anderen auch so geht. Jetzt wollen wir anbieten, was wir selbst vermissen. Wenn Vorarlberger von unserem Lokal erfahren, denken sie sich hoffentlich auch: “Geil, da kann ich wie daheim essen!”. Dann wird es sich auch bei den Wienern herumsprechen, dass es bei uns was zu entdecken gibt.