Ende einer Ära: Legendäres Vorarlberger Lokal in Wien macht dicht

Kultige "Beiz"

Die kultige "Beiz" im 6. Bezirk machte sich schnell einen Namen und war der Startpunkt für eine einzigartige, gastronomische Karriere in der Bundeshauptstadt. Jetzt ist aber Schluss, das Lokal lädt zur letzten Runde.

Wälder Fleiß im Wiener Nachtleben

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

all

all

self

self

Mit dem Lokal schufen sich die beiden Quereinsteiger den Grundstein für eine beispiellose gastronomische Laufbahn, inzwischen stehen sie an der Spitze einen großen Cateringunternehmens inklusive Agentur, vertreiben Käse in der Großstadt und führen u.a. das renommierte Restaurant Ludwig & Adele in der Akademiestraße. Oder auch die Hausbar Wien im 1. Bezirk, ein Gourmetlokal, das mit drei Hauben ausgezeichnet wurde.