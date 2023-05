Wer den besten Döner in Feldkirch macht und ein umstrittenes Juwel

Wenn es um "Fast Food" geht, dann setzen viele Vorarlberger auch sehr gerne auf Döner oder Dürüm.

Wo gibt es den besten Döner oder Dürüm in der Montfortstadt? Ein Kebap-Imbiss hingegen polarisiert sehr stark und spaltet die Döner-Liebhaber in Fans und starke Kritiker.

Love Kebap

Wer in Feldkirch türkische Speisen genießen möchte, sollte hier vorbeischauen: Love Kebap. Das Restaurant in der Herrengasse 5 hat sich einen festen Platz in den Herzen der "Döner-Liebhaber" gesichert und bietet köstliche Speisen zum Verzehr vor Ort oder zum Mitnehmen an. 4,6 von 5 Sternen hat der Love Kebap auf Google erhalten bei 187 Rezenssionen.

©Google Street View

Speisenangebot: Love Kebap ist bekannt für seine schmackhaften Döner und Dürüm, die aus frischen Zutaten zubereitet werden. Das Fleisch und die Joghurtsauce sind bei den Gästen besonders beliebt. Neben den klassischen Fleischgerichten bietet das Lokal auch vegetarische Optionen wie Pommes, Salate und fleischlose Döner oder Dürüm an.

Was die Menschen lieben: Die Gäste loben besonders das freundliche Personal und den Chef, der seine Kunden nach kurzer Zeit wiedererkennt und ihre Bestellungen kennt. Das Restaurant ist sehr sauber, und die Preise sind angemessen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis wird als unschlagbar in der ganzen Region betrachtet. Zudem punktet Love Kebap mit seiner barrierefreien Zugänglichkeit für Rollstuhlfahrer.

Was die Menschen nicht lieben: Ein Kritikpunkt, den einige Gäste äußern, ist die Lüftung. Einige User wünschen sich eine Verbesserung, um das Ambiente für die Gäste noch angenehmer zu gestalten. Trotz dieses kleinen Mankos ist Love Kebap in Feldkirch ein kulinarisches Highlight, wenn es um Döner & Co geht.

Bosporus Pizza-Kebap

Bosporus Pizza-Kebap in der Vorstadt 4 in Feldkirch: Das familiengeführte Lokal punktet mit einer 4,4 von 5 Sternen-Bewertung bei Google und bietet den Gästen leckere Speisen - natürlich auch zur Abholung - an. Lieferservice gibt es aber keinen.

©Google Street View

Was gibt es zu essen? Bosporus Pizza-Kebap ist bekannt für seine hervorragende Auswahl an türkischen Spezialitäten, insbesondere für seine köstlichen Dönergerichte und Pizzen. Ein Geheimtipp, den Sie nicht verpassen sollten, ist die Pizza Bosporus – eine Pizza, die mit feinstem Dönerfleisch belegt ist und zu einem Lieblingsgericht vieler Gäste geworden ist. Darüber hinaus bietet das Lokal auch Sucuk Pizza und Lamacun an, die bei den Besuchern sehr beliebt sind.

Was lieben die Gäste? Die Kunden schätzen besonders die freundliche und herzliche Atmosphäre im Bosporus Pizza-Kebap. Der Familienbetrieb zeichnet sich durch seine sympathischen Mitarbeiter aus, die für ihre Gastfreundschaft und Sauberkeit gelobt werden. Viele Gäste betonen auch die Qualität der Speisen, insbesondere den Döner, den sie als "bester Döner in ganz Feldkirch" bezeichnen. Die Pizzen werden ebenfalls als erstklassig empfunden, wobei der Teig und die Zutaten eine besondere Erwähnung erhalten. Insgesamt sind die Gäste von der Preis-Leistung überzeugt, wobei die Speisen als preiswert und immer lecker beschrieben werden.

Was gefällt den Gästen nicht so? In den Kundenbewertungen findet sich wenig Kritik an Bosporus Pizza-Kebap. Einige Gäste weisen jedoch darauf hin, dass das Lokal eher auf Abholung und weniger auf Verweilen ausgerichtet ist. Das Restaurant lädt also nicht unbedingt zu längeren Aufenthalten ein, was aber der Qualität der Speisen und der Freundlichkeit des Personals keinen Abbruch tut.

Fazit: Bosporus Pizza-Kebap in Feldkirch bietet ausgezeichnete türkische Gerichte und Pizzen an, die von den Gästen geliebt werden. Das freundliche Personal, die Sauberkeit und die hohe Qualität der Speisen machen das Restaurant zu einer beliebten Adresse für Liebhaber der türkischen Küche. Trotz der begrenzten Sitzmöglichkeiten ist es eine hervorragende Option für alle, die auf der Suche nach leckerem Essen und einem herzlichen Service sind.

Ländle Kebap

Ländle Kebap an der Königshofstraße 77 in Feldkirch. Mit seinen großzügigen Öffnungszeiten von 09:00 bis 22:00 Uhr und einer hohen Bewertung von 4,3 Sternen bei 548 Bewertungen ist dieses Lokal ein echter Geheimtipp für alle, die köstliche Speisen in angenehmer Atmosphäre genießen möchten.

Speiseangebot: Ländle Kebap bietet eine vielfältige Auswahl an Gerichten, die praktisch jeden Gaumen erfreuen. Von köstlichen Dönergerichten mit echtem Dönerfleisch und Kalbfleisch, über saftige Köfte-Teller, bis hin zu unwiderstehlichen Pizzen – hier ist für fast jeden etwas dabei. Die großzügigen Portionen sorgen dafür, dass niemand hungrig nach Hause gehen muss.

Was die Gäste lieben: Die Kunden des Ländle Kebaps sind vor allem von der hervorragenden Qualität und dem Geschmack der Speisen begeistert. Besonders der Dürüm wird als einer der besten beschrieben, den man je gegessen hat. Die Atmosphäre ist gemütlich und das Personal freundlich und aufmerksam. Das Restaurant punktet zudem mit einer beheizbaren Terrasse, die auch bei kühlem Wetter zum Verweilen einlädt. Außerdem schätzen die Gäste die Sauberkeit und das Engagement des Chefs, der sich persönlich um seine Kunden kümmert.

Was die Gäste weniger lieben: In den Bewertungen finden sich keine konkreten Kritikpunkte oder negative Aspekte, die von den Gästen hervorgehoben wurden. Das spricht für die hohe Zufriedenheit der Kunden, dass das Ländle Kebap in allen Bereichen überzeugt. Ländle Kebap bietet seinen Gästen ganz offensicht ein rundum gelungenes Erlebnis, weshalb es schwierig ist, hier negative Aspekte zu finden und das spiegelt sich auch in den Bewertungen wider.

Fazit: Ländle Kebap in Feldkirch ist ein Restaurant, das seine Gäste mit exzellentem Essen, freundlichem Service und einer gemütlichen Atmosphäre begeistert. Die positiven Bewertungen und das Fehlen von Kritikpunkten sprechen für sich.

City Kebap in Feldkirch: Ein umstrittenes Juwel unter den Döner-Liebhabern

Der City Kebap türkische Spezialitäten an und hat treue Fans in Feldkirch. Mit einer Vielzahl von Serviceoptionen, wie zum Beispiel Speisen vor Ort oder zum Mitnehmen, findet hier jeder hungrige Besucher genau das Richtige. 4,1 von 5 Sternen auf Google (99 Bewertungen).

City Kebap ©Google

Speisenangebot: City Kebap bietet eine breite Palette an türkischen Gerichten, darunter natürlich den beliebten Döner in verschiedenen Variationen, wie Hähnchen- und Fleischdöner, sowie Falafel für die Vegetarier unter den Gästen. Zusätzlich sind Döner-Teller und Dürüm im Angebot, und es gibt spezielle Angebote wie den Sonntags-Döner oder den riesigen Toast mit Salat.

Was die Leute lieben: Viele Gäste loben das freundliche und zuvorkommende Personal sowie die frischen Zutaten, die in den Gerichten verwendet werden. Die scharfe Sauce wird von einigen Besuchern als das Beste bezeichnet, was sie jemals gegessen haben. Auch die Stempelkarte, die es ermöglicht, die 11. Bestellung kostenlos zu genießen, ist ein Pluspunkt. Darüber hinaus wird das Restaurant als kinderfreundlich und rollstuhlgerecht beschrieben.

Was die Leute nicht lieben: Einige Kunden bemängeln die Qualität des Essens und die Preise. So wird der Geschmack des Döners als nicht sehr gut bezeichnet und die Preise als etwas teuer im Vergleich zu anderen Standardorten. Auch die Präsentation des Dönertellers wird als verbesserungswürdig angesehen. Zudem gibt es Kritik an den wechselnden Öffnungszeiten und der teilweise schwankenden Qualität des Essens. Wie aber die überwiegenden Bewertungen zeigen, hat der City Kebap viel mehr Fans wie Kritiker.

Fazit: Der City Kebap in Feldkirch polarisiert seine Besucher: Während einige das freundliche Personal, die frischen Zutaten und die leckere scharfe Sauce lieben, gibt es auch Kritikpunkte hinsichtlich der Qualität und der Preise. Doch trotz der gemischten Meinungen ist das City Kebap auf jeden Fall einen Besuch wert, um sich selbst ein Bild von diesem umstrittenen Juwel unter den Döner-Liebhabern zu machen.

