Gewitterwarnung für Vorarlberg: Ab 4 Uhr wirds ...

In der Nacht von Freitag auf Samstag kann es zu heftigen Gewittern in Vorarlberg kommen. Starke Regenschauer werden gegen 4 Uhr früh erwartet.

Am Samstag wird es sonnig und sommerlich warm. Am Vormittag sind kaum Wolken am Himmel auszumachen. Am Nachmittag quillt es über den Bergen, meist bleiben die Haufenwolken überschaubar. Es entstehen nachmittags und am frühen Abend wahrscheinlich nur einzelne Regengüsse oder teils kräftige Gewitter.