Wetter-Wechselspiel am Wochenende

Die kommenden Tage bringen in Vorarlberg warme Temperaturen und sowohl Sonne als auch Schauer und teils schwere Gewitter.

So wechselhaft wie in den letzten Tagen geht das Wetter auch am Pfingstwochenende weiter. Am Donnerstag bleibt die Schauerneigung bis zum Abend noch gering, gegen Abend bilden sich vor allem im Bergland mächtige Haufenwolken und teils Gewitter.