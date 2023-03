Gewalt im Kreißsaal: "Wir leiden ewig"

„Der Schmerz war unbeschreiblich, es gibt keine Worte dafür“, erinnert sich die heute 24-Jährige im Gespräch mit WANN & WO. Und: „Wenn ich an die Geburt zurückdenke, fühle ich ihn heute noch.“ Doch der körperliche Schmerz ist nicht alles: „Als ich aufschrie, fuhren die Schwestern mich an, dass ich das ja gar nicht spüren könne. Ich hätte ja schließlich eine PDA bekommen“, sagt Melanie. „Mir auf diese Weise meine Gefühle abzusprechen, das war einfach respektlos und übergriffig. Das war psychische Gewalt.“

Schmerzmittel verweigert

Was Melanie erlebt hat, ist kein Einzelfall, wie auch Bernadette Breiskorn, Leiterin der Landesgeschäftsstelle Vorarlberg des Österreichischen Hebammengremiums, weiß (siehe „3 Fragen an“). Und anders als der Begriff „Gewalt im Kreißsaal“ vermuten lässt, beginnt sie schon viel früher – so auch bei Melanie.

Schwere Bindungsstörung

Und auch nach der Geburt endete das Martyrium der jungen Mutter nicht. „Mein Genitalbereich war komplett aufgerissen und musste genäht werden. Da ich so nicht auf Toilette konnte, musste mir ein Katheter gelegt werden“, berichtet Melanie. „Die Krankenschwester stach mir mit dem Schlauch viermal in die frische Wunde, ich schrie vor Schmerz, ehe sie endlich den Arzt dazurief.“

Denn bereits heute verhält sich das Kind auffällig. Es ist stiller und ernster als andere und extrem anhänglich. „Sie einmal abgeben oder in die Spielgruppe bringen, funktioniert gar nicht. Ich muss rund um die Uhr für sie da sein. Mein Mann muss sogar das Bett verlassen, damit sie bei mir allein schlafen kann. Anders kommt sie nicht zur Ruhe“, sagt Melanie. „Ich habe aus den drei Jahren, die sie jetzt auf der Welt ist, nur etwa fünf Fotos, auf denen sie lacht. Das ist doch nicht normal.“ Auch Melanies ältere Tochter bekommt alles mit: „Meine Fünfjährige fragt mich manchmal: ‚Mama, hasst du meine kleine Schwester immer noch?‘ Es tut weh, dass sie so etwas denkt.“

Aufklären und Mut machen

Melanie hofft, dass sie mit ihrer Geschichte über Gewalt im Kreißsaal aufklären und anderen Betroffenen Mut machen kann. „Meine Tochter ist perfekt, so wie sie ist. Sie kann nichts für diesen schwierigen Start in ihr Leben. Aber sie wird immer damit zu kämpfen haben.“ Und nicht nur sie: „Bei der Geburt ist etwas in mir gestorben.“

3 Fragen an Bernadette Breiskorn, Österreichisches Hebammengremium

Was genau ist mit dem Begriff „Gewalt im Kreißsaal“ gemeint?

Darunter fallen drei Arten von Gewalt: erstens psychische Gewalt, also etwa Beleidigungen oder Herabwürdigungen, zweitens physische Gewalt, also übertriebenes oder nicht notwendiges Festhalten und Schlagen und drittens strukturelle Gewalt, etwa durch schlechte Beratung und Betreuung im Vorfeld der Geburt oder durch Alleinlassen während der Wehen.

Wo verläuft der Grat zwischen Gewalt und nötigem medizinischem Vorgehen?

Dieser Grat ist sehr schmal, weil jede Geburt individuell ist. Das Wichtigste bei einer Entbindung ist immer, dass es Mutter und Kind gut geht – und wenn das gefährdet ist, kann es passieren, dass unangenehme oder schmerzhafte Untersuchungen sein müssen. Gleichzeitig hat jede Frau ein Recht auf körperliche Unversehrtheit und einen respektvollen Umgang mit ihr. Sie muss also mitreden können, wenn medizinisch nichts dagegen spricht.

Wie wird Frauen geholfen, wenn sie Gewalt im Kreißsaal erfahren haben?

Wenn es bei einer Entbindung Turbulenzen gibt, reden Hebamme und Arzt in der Regel im Nach-hinein mit der Frau. Übrigens können nicht nur Frauen Gewalt unter der Geburt erfahren, sondern auch Männer, etwa wenn sie nicht einbezogen werden oder sich hilflos fühlen.