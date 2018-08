Gewalt gegen Polizisten ist auch in Vorarlberg Realität

Respektvoller Umgang und Vertrauen in die Autorität nimmt in der Vorarlberger Gesellschaft ab. Dies merken auch Polizeibeamten, die sich immer öfter körperlichen Angriffen ausgesetzt sehen.

Der Respekt gegenüber Autoritätspersonen nimmt seit Jahren beständig ab. Nicht nur in Deutschland wie ein aktueller Fall zeigt – auch in Vorarlberg. Ebenso tritt dies auch in Vorarlberger Krankenhäusern auf, wo verbale Attacken und körperliche Gewalt ein zunehmendes Problem darstellen. Doch gerade auch für die Polizei ist dies mittlerweile Alltag, spürt sie doch ebenfalls den Autoritätsverlust.

Zunahme von 25 Prozent

Die Zahl der tätlichen Angriffe gegen Beamte stieg im Vier-Jahres-Vergleich von 15 auf 17 Vorfälle nur leicht an. Anders sieht es jedoch mit dem Widerstand gegen Beamte während einer Amtshandlung aus. Diese stiegen von 78 auf 97 Anzeigen an, ein Plus von beinahe 25 Prozent. 2015 ging die Zahl der tätlichen Angriffe zwar leicht zurück, stiegen im Jahr darauf jedoch um 30 Prozent wieder an. Beide Formen des tätlichen Angriffs gemeinsam zogen in den vergangenen Jahren um 25,27 Prozent von 91 auf 114 Anzeigen an.