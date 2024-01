Gerücht um Schließung: Wie es mit dem Fischerstüble in Fußach weitergeht

Im Ländle geht derzeit das Gerücht um, das Fischerstüble sei verkauft worden und schließe.

Wie das Getratsche zustande gekommen, sei, sei eine gute Frage, so Greussing. "Meistens ist es so, wenn irgendwo drumherum was geschlossen wird", so der Wirt. "Dann fragt man dann gleich mal nach oder sagt: Der wird auch bald mal zumachen. Dann ergibt sich das ein oder andere." Was wirklich dahinterstecke, wisse er nicht.