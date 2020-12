Gemeinde Höchst unterstützt Kinder in Armenien

Während der Gymnaestrada waren 43 armenische Kinder in der Gemeinde Höchst untergebracht. Nun haben die Bewohner der Gemeinde zusammengelegt, um die Familien in Armenien zu unterstützen.

Kinder fühlten sich wie Zuhause

Dies führte dazu, dass sie den Kindern bereits damals Geschenke machten, und versuchten ihnen den Aufenthalt in Vorarlberg so schön wie möglich zu gestalten. Durch diese Gastfreundschaft haben sich die Kinder wie Zuhause gefühlt und konnten laut Vache Adamyan, gebürtiger Armenier und Mitglied des österreichischen Judo-Nationalteams, ihre Sorgen die mit der schwierigen Situation in ihrer Heimat zu tun hatten, vergessen.