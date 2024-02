Gehörlose Frau wegen Sexlärm aus Wohnung verbannt

Kurioser Fall: Nachbarinnen führen Buch über intime Geräusche - Frau wehrt sich vor Gericht gegen Eingriff in ihre Privatsphäre.

In einem kuriosen Rechtsstreit in Halle an der Saale, Sachsen-Anhalt, wurde eine gehörlose Frau aus ihrer Wohnung verwiesen, nachdem Nachbarn sich über Lärmbelästigungen durch Sexgeräusche beklagt hatten. Die 37-jährige Frau wehrt sich gegen die Vorwürfe und betont, dass sie aufgrund ihrer Behinderung die Lautstärke der Geräusche nicht einschätzen kann.