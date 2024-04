Geheimes Derby-Plätzchen: Wie Fans das Spiel in Bregenz auch ohne Ticket live sehen können

Hier blickt man direkt ins Stadion

Video: Volkan Özgün im Interview mit VOL.AT

"Ich finde das schlau gemacht"

Volkan ist selbst Ex-Profi. "Ich finde das schlau gemacht", meint er zu all jenen, die den Platz auf seiner Terrasse nutzen, um einen Blick auf das große Derby in Vorarlberg zu erhaschen. "Natürlich, für mich als Wirt ist es nicht so angebracht." Schlimm sei es aber nicht - wenn die Gäste konsumieren oder zumindest was trinken. Am Samstag werde man sicher ein paar Tischchen aufstellen. Man habe schon mehrmals beobachtet, dass Fußballfans durch den Zaun rüberspähen. "Jetzt am Samstag wird es sicher noch mehr sein. Da kommen sicher ein paar Fans", meint der Gastronom. Zu viele sollten allerdings den Spot nicht ausnützen. Sonst könnte es auffällig werden. Zudem gibt es beim Lokal nicht viel Platz.