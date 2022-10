Gegen Pelz: Sandy P. Peng protestiert im "Nacktanzug"

Die Vorarlberger Tierschutzaktivistin ging in Wien auf die Straße, um für ein Fotoshooting in einem ganz speziellen Outfit gegen die Tötung von Tieren für Pelz zu protestieren.

In allen Pelzfarmen werden die Tiere in extrem enge Drahtkäfige gezwängt und müssen dort ihr gesamtes Leben verbringen, bis man sie tötet, um ihnen den Pelz abzuziehen. Aus Verzweiflung verletzen sie sich selbst. Auch Kannibalismus ist unter diesen Bedingungen keine Seltenheit. Die Tiere leiden an infizierten Wunden und oft fehlen ihnen bereits Gliedmaßen. Die allermeisten Menschen sind von dieser Praktik zutiefst schockiert und lehnen die Pelzproduktion aus ethischen Gründen ab. Zusätzlich stellt die Pelzindustrie ein erhebliches Risiko für die Gesundheit von Tier und Mensch dar und ist extrem umweltschädlich. Dies alles erklärt der VGT in einer aktuellen Aussendung.