Gegen Graz zählen die Punkte für Pioneers Vorarlberg doppelt

Die BEMER Pioneers Vorarlberg sind bereit, nach einer kurzen Unterbrechung wieder in den Spielrhythmus zu finden

Nach einer knapp 2-wöchigen Länderspielpause kehren die BEMER Pioneers Vorarlberg voller Vorfreude auf das heimische Eis zurück, um ein aufregendes Doppel-Heimspielwochenende in der ICE League zu bestreiten. Mit dem Auswärtssieg in Fehervar im Rücken, einigen Tagen Regeneration und einer guten Trainingswoche tritt das Team von Dylan Stanley energiegeladen gegen die Graz99ers und HK Olympia Laibach an.