"Gefühlt haben sich alle mitgefreut"

Olympiasieger Johannes Strolz gewährt im Interview mit Vorarlberg LIVE einen tiefen Einblick in seine Gedankenwelt.

Nun neigt sich für den 29-jährigen Warther langsam, aber sicher eine Megasaison dem Ende zu. Deshalb sei es umso wichtiger, die Akkus wieder aufzuladen. Beim Skitourengehen oder Langlaufen will Strolz jene Kraft und Energie tanken, die er für die Vorbereitung auf die neue Saison brauche. Krönender Abschluss der Olympiasaison wird schließlich der Empfang am 3. April in seiner Heimatgemeinde sein. Erst dann, so verrät er, werde er wohl endgültig realisieren, was alles abgelaufen sei.