Gedanken zum Advent: Friedliche Weihnachten contra Gewalt in der Familie

Der Advent ist die Zeit der Besinnlichkeit und Friedens. Gleichzeitig erinnern die Kinderschutzkampagne des Landes und "Orange the World" an Gewalt in der Familie. Das denken Heidi Liegel und Stefanie Krüger vom Jugendteam der katholischen Kirche darüber.

Heidi Liegel und Stefanie Krüger sind zwei der drei Jugendbetreuerinnen des Seelsorgeraums Dornbirn. Wir sprechen mit ihnen in der Adventszeit über die Bedürfnisse der Jugendlichen zwischen Konsum und Glauben, die Rolle des Nikolaus in unserer Zeit und die Diskrepanz zwischen Sein und Schein in der besinnlichen Weihnachtszeit.

