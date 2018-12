Gedanken zum ersten Advent: Konsum und Besinnlichkeit

Vor einer Woche sorgten noch Black Friday und Cyber Monday für Kaufräusche, eine Woche später sollen die Menschen mit dem Beginn des Advents besinnlich werden. Das denken Heidi Liegel und Stefanie Krüger von Jugendteam der katholischen Kirche darüber.

Heidi Liegel und Stefanie Krüger sind zwei der drei Jugendbetreuerinnen des Seelsorgeraums Dornbirn. Wir sprechen mit ihnen in der Adventszeit über die Bedürfnisse der Jugendlichen zwischen Konsum und Glauben, die Rolle des Nikolaus in unserer Zeit und die Diskrepanz zwischen Sein und Schein in der besinnlichen Weihnachtszeit.