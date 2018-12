Der Nikolaus: Träger christlicher Ideale oder Botschafter des Konsums

Diese Woche trafen vor allem die Vorarlberger Schüler auf den Nikolaus. Repräsentiert dieser noch christliche Werte als Heiliger oder ist er für viele nur noch ein Geschenkebringer unter vielen? Das denken Heidi Liegel und Stefanie Krüger vom Jugendteam der katholischen Kirche darüber.

Heidi Liegel und Stefanie Krüger sind zwei der drei Jugendbetreuerinnen des Seelsorgeraums Dornbirn. Wir sprechen mit ihnen in der Adventszeit über die Bedürfnisse der Jugendlichen zwischen Konsum und Glauben, die Rolle des Nikolaus in unserer Zeit und die Diskrepanz zwischen Sein und Schein in der besinnlichen Weihnachtszeit.