Geburtenstation schließt: "Land hat zu lange gewartet"

SPÖ-Landtagsabgeordnete und Betriebsrätin im LKH Bludenz Elke Zimmermann sprach in "Vorarlberg LIVE" über die bevorstehende Schließung der Geburtenstation.

Die Geburtenstation des LKH Bludenz bekommt eine "Sommerpause" aufgebrummt und bleibt vom 15. Juli bis 15. August geschlossen - werdende Mütter müssen in dieser Zeit auf andere Krankenhäuser ausweichen.

Entscheidung für eine Klinik

SPÖ-Landtagsabgeordnete und LKH-Bludenz-Betriebsrätin Elke Zimmermann sieht diesen Schritt als massiven Einschnitt in die Gesundheitsversorgung und eine unzumutbare Situation für die betroffenen Frauen.

Mangel an Gynäkologen

In "Vorarlberg LIVE" sagt Zimmermann, dass es in Bludenz derzeit massiv an Gynäkologen fehlt, der Betrieb auf der Geburtenstation könne deshalb nicht aufrechterhalten werden. Eine Lösung wäre die Zusammenarbeit mit niedergelassenen Gynäkologen.