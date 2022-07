"Das war eine Katastrophe"

"Ich habe meinen Sohn gesucht, er war mit dem Fahrrad unterwegs", erklärt er gegenüber VOL.AT. "Es waren riesengroße Wellen gestern da", meint er. Er habe drei Jugendliche Mitte zwanzig im Wasser gesehen. Diese hätten um Hilfe gerufen. Ein Mann aus Ravensburg sei reingesprungen, um sie herauszuholen: "Er konnte sich nicht um alle kümmern", schildert Todorovic. "Er hat sich den schwächsten Schwimmer rausgesucht." Schließlich sei auch der dritte – der Ersthelfer – in Schwierigkeiten geraten. "Den musste man auch bergen", erinnert sich der Bregenzer. "Das war eine Katastrophe. Ich habe so etwas noch nie gesehen."

"Wie in einem Film"

"Das war so emotional. Das war wirklich gar nicht real", meint der 44-Jährige. "Wie in einem Film." Sein großer Respekt gelte auch den Tauchern, diese hätten ebenfalls ihr Leben riskiert. "Immer wieder dieser Ruf: Tauchen! Tauchen! Und immer mit leeren Händen hochgekommen", schildert er die dramatischen Ereignisse. "Ich habe immer gehofft, dass sie ihn finden, aber nach ein, zwei Stunden haben glaube ich alle Menschen gewusst, dass es da keine Rettung mehr gibt", verdeutlicht Todorovic gegenüber VOL.AT.

"Bitte geben Sie mir meinen Sohn aus dem Wasser zurück"

Es habe sich um eine serbische Familie mit rumänischer Muttersprache gehandelt, so der in der Bregenzer. "Später habe ich erfahren, dass es eine Familie aus Wien war, die beim Campingplatz Urlaub gemacht hat", meint er. Es sei ihm vorgekommen, als ob er sie kenne. Die Hoffnungslosigkeit sei unbeschreibbar und unfassbar gewesen. "Vor allem die Mutter, die zu einem Beamten gesagt hat: 'Bitte geben Sie mir meinen Sohn aus dem Wasser zurück.' Das war das Schlimmste, dass ich jemals gehört habe", gibt der Bregenzer zu verstehen. Auch, da es Landsleute von ihm waren, sei es ihm nahe gegangen: "Da will man was machen, retten, aber da sind einem die Hände gebunden."