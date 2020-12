Gastro zu, Skilifte zu – St. Gallen und FL vor Verschärfungen

Der Kanton St. Gallen und Liechtenstein stehen vor einer Verschärung der Corona-Maßnahmen. Restaurants und Skigebiete könnten bald geschlossen werden.

Einen kompletten Lockdown hingegen sollen es nicht geben. So wird der Einzelhandel wohl offen bleiben. In den nächsten Tagen will sich die Regierung beraten, am Samstag sollen die neuen Massnahmen kommuniziert werden.