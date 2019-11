Gastro-Rauchverbot: So viele Anzeigen gab es bereits

Das Rauchen in Ländle-Lokalen ist seit Freitag Geschichte. In Bludenz gingen schon zwei Anzeigen ein, weitere könnten folgen.

In Österreichs Lokalen hat es sich nun endgültig ausgeraucht. Seit Freitag gilt bundesweit das absolute Rauchverbot in der Gastronomie. Zuständige Verwaltungsstrafbehörde ist im Ländle die jeweilige Bezirkshauptmannschaft, genauer gesagt deren Strafabteilung. Aktive Kontrollen gibt es in Vorarlberg keine, kontrolliert wird nur nachdem eine Verstoß angezeigt wurde.