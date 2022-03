Gasthaussterben: Die Gäste sind da, es fehlt ein Wirt!

Elmar Grebers Frastanzer Weinstube sucht nach einem neuen Pächter, VOL.AT sprach mit der treuen Stammtischrunde des Traditionslokals.

Nach dem auf VOL.AT erschienenen Bericht haben sich bereits erste Interessenten gemeldet. Trotzdem such der passionierte Herzblutgastronom Elmar Greber nach wie vor motivierte Pächter, welche die Frastanzer Weinstube in gutbürgerlicher Tradition weiterführen wollen. Das würde auch die zahlreichen Stammgäste freuen, die sich bei einem Lokalaugenschein in dem Wirtshaus für eine Fortführung des gutbürgerlichen Lokals mit großem Gastgarten einsetzen.