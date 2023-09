Gasthaus Schendlingen: Wie geht es jetzt weiter?

Was passiert nach dem Brand im Frühjahr mit dem ehemaligen Gasthaus Schendlingen in Bregenz?

Darum geht es

Das "Gasthaus Schendlingen" wird abgerissen : Nach einem Brand im April 2023 wird das von Siegi Dinhof betriebene "Gasthaus Schendlingen" in Bregenz abgerissen.

: Nach einem Brand im April 2023 wird das von Siegi Dinhof betriebene "Gasthaus Schendlingen" in Bregenz abgerissen. Neubau geplant : Die Immobilieninvestmentfirma Trivium plant auf dem Gelände ein Personalhaus mit einem Lokal im Erdgeschoss und hat einen Architekturwettbewerb ausgelobt.

: Die Immobilieninvestmentfirma Trivium plant auf dem Gelände ein Personalhaus mit einem Lokal im Erdgeschoss und hat einen Architekturwettbewerb ausgelobt. Dinhof startet neu in Hard: Siegi Dinhof hat im "Boccia Stüble" in Hard neu begonnen und wird nicht zum Gasthaus Schendlingen zurückkehren – auch falls dies nach dem Neubau möglich wäre.

Das Gasthaus Schendlingen im Jahr 2017 in voller Pracht. ©Archivbild: VOL.AT/Rauch

Siegi Dinhof lässt sich nicht unterkriegen. ©VOL.AT/Mayer

Ende einer Gastro-Ära

Dinhof hatte das Gasthaus Schendlingen 19 Jahre lang geführt. "Nächstes Jahr wären es 20 Jahre geworden", sagte er. Laut ihm wird das Gasthaus nun abgerissen. Diese Nachricht berührt ihn tief: "Ja, es tut schon noch weh". Unter seiner Führung entwickelte sich das Gasthaus von einer reinen "Männerwirtschaft" zu einem Ort, an dem jeder willkommen war. Es war bekannt für seinen wunderschönen Garten, der laut Dinhof "einer der schönsten in Bregenz" war.

Im April 2023 brannte es beim Gasthaus. ©VOL.AT/Vlach

In einer Wohnung im oberen Bereich brannte es. ©VOL.AT/Vlach

Abbruchbescheid liegt vor

Bereit seit dem Brand ist das Gebäude mit einem Bauzaun abesichert. Optisch hat sich seither kaum mehr etwas getan. Ja, das Lokal werde abgerissen, bestätigt Christian Schwarz von Trivium in Bregenz auf VOL.AT-Anfrage. Die Immobilieninvestmentfirma kaufte im September 2021 das Gasthaus und sicherte so vorerst den Fortbestand. Eine Sanierung des Gasthauses komme nicht infrage, da es sich um einen Totalschaden beim Gebäude handle, so Schwarz. Das Löschwasser habe hier einen größeren Schaden angerichtet als der Brand an sich. Man habe bisher alles Versicherungstechnische mit Gutachtern und Co. abgearbeitet, erklärt er. Mittlerweile liege auch der Abbruchbescheid vor.

Eine Sanierung ist aufgrund des Schadens nicht möglich. ©Steurer

Das "Gasthaus Schendlingen" wurde Raub der Flammen. ©Steurer

Ein Personalhaus mit Lokal

Der Abriss werde voraussichtlich Ende September bis Anfang Oktober über die Bühne gehen. Schon jetzt gebe es die Ausschreibung für einen Architekturwettbewerb, so Schwarz. Geplant ist ein Personalhaus. Auch eine Art Gasthaus wird es wieder geben: Im Erdgeschoss ist ein Lokal mit Gastgarten vorgesehen. Der Architekturwettbewerb wurde in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Bregenz und dem Stadtmarketing ausgelobt, wie Trivium informiert. Ein Personalhaus werde es, aufgrund des Bedarfs der Gastronomen und des Krankenhauses nach Personalwohnungen, verdeutlicht Schwarz gegenüber VOL.AT. Was die Vorschläge und das Aussehen des Gebäudes angehe, sei man ganz offen. Abgabe für den Wettbewerb und Konzepte ist im November, Preisgericht voraussichtlich Anfang Dezember.

Die Brandruine von oben. Im Garten steht ein schöner alter Kastanienbaum. ©Steurer

Dinhof äußerte gegenüber VOL.AT auch Bedenken, ob nach dem Abriss um den alten Kastanienbaum herumgebaut werde oder ober er entwurzelt werde. Wenn der Baum erhalten bleiben könne, werde man ihn stehen lassen, gab Christian Schwarz von Trivium hierzu zu verstehen. Wenn dies nicht möglich sei, werde es eine Ersatzpflanzung geben.

Wirt Siegi Dinhof hat ein neues Lokal in Hard gefunden. ©VOL.AT/Mayer

Dinhof mit Neubeginn in Hard

Siegi Dinhof ließ sich von der Brand-Tragödie rund um "sein" Gasthaus nicht unterkriegen. Nur einen Monat nach dem Brand fand der langjährige Wirt des "Gasthaus Schendlingen" er ein neues Lokal in Hard: das "Boccia Stüble". Sein Konzept bleibt dabei ähnlich: Das Lokal soll ein Ort sein, an dem Gäste zu Mittag essen, abends entspannen und Karten spielen können. Zurück in das "Gasthaus Schendlingen" will er nicht mehr: "Ich gehe sicher nicht mehr zurück", sagte er entschieden. Der Hauptgrund dafür ist sein Versprechen an den Obmann des Boccia-Clubs. Er plant, das Lokal mindestens noch drei Jahre zu führen und geht dann in den verdienten Ruhestand.

