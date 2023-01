Gasthaus Johann: Wirtin übernimmt neues Top-Hotel

Neue Aufgabe für Rafaela Berger

Berger tritt in große Fußstapfen

Wie die "Vorarlberger Nachrichten" am Mittwochabend - zuerst exklusiv auf V+ - berichten, hat Rafaela Berger per 1. Jänner 2023 die Führung des Top-Kurhotels Rickatschwende übernommen. Sie tritt damit in die Fußstapfen von Sabine Alge, die als Direktorin die Entwicklung des Kurhotels Rickatschwende in den letzten Jahren maßgeblich gesteuert hat. Laut "VN" wird Alexander Berger das Hotel und Gasthaus Johann in Lauterach hauptverantwortlich weiterführen. Rafaela Berger wird für die Führung des Wellness- und Kurhotels Rickatschwende verantwortlich zeichnen. Und dort warten schon große Aufgaben auf sie, weil die Betreiber laut VN-Bericht bereits eine Erweiterung planen. Mehr dazu hier.(VOL.AT)