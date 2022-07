"Gasspeicher müssen weiter gefüllt werden"

IV-Geschäftsführer Christian Zoll sprach in "Vorarlberg LIVE" über das Gas-Embargo und die Auswirkungen auf die Unternehmen im Ländle.

Ein Gasstopp-Szenario schwebt in der Luft. "Wir müssen auf das Schlimmste vorbereitet sein, hoffen aber, dass die Speicher weiter gefüllt werden", sagt Christian Zoll, Geschäftsführer der Industriellenvereinigung Vorarlberg als Gast im Studio von Vorarlberg LIVE.

all

all

self

self

Umstieg oft nicht möglich

Nun einfach auf Öl umzusteigen, ist aber nicht so einfach. "Eine Umrüstung ist in manchen Betrieben möglich, bei vielen aber nicht. Zudem ist es mit hohen Kosten verbunden", so Zoll.