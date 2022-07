IV warnt vor Gas-Stopp: So hart würde es Vorarlberg treffen

Die Industriellenvereinigung Vorarlberg (IV) fordert angesichts des drohenden Gas-Lieferstopps einen "Masterplan Gas" vom Bund.

Man vermisse den Austausch mit den Betrieben und eine klare Kommunikation zu den Maßnahmen im Ernstfall. Hier seien Deutschland und die Schweiz deutlich weiter. "Die Dramatik wird hierzulande immer noch unterschätzt", so Präsident Martin Ohneberg anlässlich der 75-Jahr-Feier der IV. In Panik verfallen dürfe man dennoch nicht, betonte er.

28.000 Arbeitsplätze hängen am Gas

"Ohne Gas würde der direkte und vorgelagerte Wertschöpfungsverlust wöchentlich 74,4 Millionen Euro betragen, also über 23 Prozent der gesamten Wertschöpfung.

Darüber hinaus hängen fast 28.000 Arbeitsplätze und damit jeder dritte der 76.700 Arbeitsplätze in der Industrie, dem Handwerk und dem Gewerbe am Gas", sagte Ohneberg unter Berufung auf eine von der IV beauftragte Studie zur Bedeutung von Gas in der Vorarlberger Wirtschaft.