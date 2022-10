Großeinsatz in Lustenau - Evakuierung nötig

In Lustenau kam es nach Erdbohrung zu einem Großeinsatz mit Evakuierung.

In Lustenau in der Vorachstraße kam es bei Bauarbeiten zu einem Großeinsatz. Laut ersten Informationen tritt eine bisher unbekannte Substanz aus. Der Austritt entstand bei einer Tiefenbohrung in rund 100 Metern Tiefe. Nach Angaben der illwerke vkw ist es auszuschließen, dass es sich dabei um eine Gasleitung handelt. Die Feuerwehr versucht derzeit, die Austrittsstelle zu versiegeln.