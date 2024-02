Gasaustritt in Hotel im Montafon: Sechs Personen im Spital

In einem Hotel in Tschagguns, Montafon, trat Kältegas aus, was einen Großeinsatz der Feuerwehr nach sich zog. Sechs Personen mussten ins Spital gebracht werden.

Am Freitagvormittag kam es in einem Hotel in Tschagguns zu einem Zwischenfall mit Kältegas, der die Feuerwehr auf den Plan rief. Die Brandmeldeanlage hatte aufgrund des ausgetretenen Gases Alarm geschlagen.

Ursache schnell gefunden

Die Einsatzkräfte stellten zügig fest, dass die Ursache ein Rohrbruch bei einer kleinen Kältetechnikmaschine war. Dadurch war eine geringe Menge Kältegas ausgetreten.

Einsatzleiter Karlheinz Belter versicherte gegenüber dem ORF, dass zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Hotelgäste bestand. Trotzdem wurde das Hotel teilweise evakuiert. Die sechs Personen, die sich in der Nähe des Kälteraums aufgehalten hatten, wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.