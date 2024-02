Feuerwehreinsatz in Montafoner Hotel

Am Freitagvormittag, gegen 10.35 Uhr, ereignete sich in einem Hotel in Tschagguns ein Zwischenfall, bei dem aus einer Kupferleitung in der Kältezentrale des Gebäudes etwa 4,5 Kilogramm Kältemittel austraten.

Die Leckage in der Leitung, die für die Tiefkühlzelle des Hotels zuständig ist, führte zur Auslösung der Brandmeldeanlage aufgrund von Rauchentwicklung.