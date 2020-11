Gantner bei "Vorarlberg live": Alle Details zu den Massentests

Sicherheitslandesrat Christian Gantner hat am Dienstagabend bei "Vorarlberg live" erste konkrete Organisationspläne zu den anstehenden Corona-Massentests vorgestellt.

Anfang Dezember starten auch in Vorarlberg die sogenannten Corona-Massentests. Für das Pädagogik-Personal (12.000 Personen in Vorarlberg) und die Polizei (1.200 Personen) sind der 5./6. bzw. der 7. Dezember als Testtage im Gespräch. Diese Tests werden je einem Standort pro Bezirk durchgeführt.

80 Teststationen für Flächentest



Für die Testung möglichst aller Landesbürger sollen im ganzen Bundesland 80 Teststationen eingerichtet werden, die jeweils bis zu 1.000 Tests pro Tag durchführen können. Für die Testung der Bevölkerung sind drei Tage vorgesehen, der Termin soll so weit wie möglich vor Weihnachten liegen, so Gantner bei "Vorarlberg live". Eine zweite Flächentestung sei für Anfang Jänner geplant, so Gantner.

Die Platzierung der Teststationen - im Gespräch sind etwa Turnhallen von Volksschulen - wird noch erarbeitet, sie sollen aber jeweils ein Einzugsgebiet von 5.000 Personen haben. Das Teststation-Personal - jeweils 20 Personen - besteht aus acht vom Roten Kreuz gestellten Mitarbeitern für die Testungen, acht Feuerwehrleuten für Ordnungsdienste sowie vier Gemeindebediensteten für Organisatorisches. Die Teststationen werden vom Bundesheer mit allem Notwendigen ausgerüstet und sollen von 7.00 bis 17.00 Uhr geöffnet sein.

Online-Anmeldung

Die Bürger werden sich online, aber auch telefonisch zur Testung mit einem Antigentest anmelden können. Dabei ist auch vorgesehen, dass sich die Bürger ein Zeitfenster für die Testung auswählen können.

Die Testresultate werden innerhalb einer Stunde per SMS übermittelt. Fällt der Test positiv aus, muss zur Bestätigung verpflichtend ein PCR-Test gemacht werden. Betroffene können noch am selben Tag (nach 17.00 Uhr) in "ihre" Teststation zur PCR-Testung kommen.

Contact Tracing

In Vorarlberg wird bei allen positiven Fällen auch das Contact Tracing durchgeführt. "Wir können das, weil bei uns die Prozesse schon sehr stark digitalisiert sind", so Gantner. Der Landesrat betont zugleich, dass es sich bei den Tests jeweils nur eine Momantaufnahme handelt. Er appelliert deshalb an die Bevölkerung, sich auch bei einem negativen Testergebnis an die Corona-Maßnahmen zu halten.

Einkaufen im Ausland

Auch zu einem anderen Thema nahm Gantner bei "Vorarlberg live" Stellung. Was das Einkaufen im benachbarten Ausland betrifft, stellt Gantner klar, dass es rechtlich erlaubt sei, Artikel des täglichen Bedarfs (zum Bespiel Lebensmittel) auch in Deutschland oder der Schweiz zu erweben. Allerdings sei nicht alles was rechtlich möglich ist "auch gescheit", so Gantner

Gantner stellt aber auch klar, dass es nicht erlaubt sich, sich im benachbarten Ausland mit Produkten einzudecken, die nicht zum täglichen Bedarf gehören (zum Beispiel Fernseher). Auch Friseurbesuche in Deutschland oder der Schweiz seien derzeit nicht erlaubt.



Kessler und Tagwerk über die Situation im Handel

Neben Landesrat Gantner waren auch Jürgen Kessler vom Vorarlberger Wirtschaftsbund und Michael Tagwerker von der Wirtschaftskammer (Sparte Handel) zu Gast.

Die türkis-grüne Bundesregierung hat - wie berichtet - angekündigt, Weihnachtsgutscheine bis 365 Euro steuerfrei zu stellen. Darüber zeigt man sich auch beim Wirtschaftsbund äußert erfreut, der diese Steuerbegünstigung auch mehrfach gefordert hat. Was das für Unternehmen und Mitarbeiter bedeuten kann, hat Wirtschaftsbund-Geschäftsführer Jürgen Kessler live im Studio erläutert.

Wie geht es dem heimischen Handel?

Wie kann man den heimischen Handel trotz Lockdown unterstützen und vor allem wie geht es danach weiter? Darüber hat VOL.AT TV-Chefreporter Pascal Pletsch mit Michael Tagwerker von der Vorarlberger Wirtschatskammer gesprochen.

