Das ist der Plan für die Massentests in Vorarlberg

Am Dienstagnachmittag haben LH Wallner und LR Gantner den Plan für die Covid-Massentests in Vorarlberg vorgestellt. Es soll 80 Teststationen geben.

Landeshauptmann Markus Wallner hat in der Pressekonferenz am Dienstag noch einmal eindringlich um die Mithilfe der Bevölkerung gebeten. Es sollen möglichst viele Menschen die freiwilligen Tests in Anspruch nehmen, um die hohen Infektionszahlen in Vorarlberg bekämpfen zu können.