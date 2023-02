Gamon ist neue NEOS-Landessprecherin

Die 34-jährige EU-Abgeordnete Claudia Gamon ist am Samstag bei der NEOS-Mitgliederversammlung in Bregenz zur neuen Landessprecherin gewählt worden.

Vorarlberg als "NEOS-Kernland"

Der stellvertretende NEOS-Parteivorsitzende, der Wiener Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr, merkte an, dass die NEOS ihre besten Ergebnisse in Vorarlberg erzielten. "Ich bin mir sicher, ihr werdet in der nächsten Landesregierung sein, das wäre gut für das Land", sagte Wiederkehr. Auf Bundesebene strebe man bei der nächsten Wahl 15 Prozent und ebenfalls eine Regierungsbeteiligung an, Vorarlberg sei auf diesem Weg ein wichtiger Baustein. NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos sah die NEOS auf einem guten Weg. "Wir sind hoffentlich bald in acht von neun Landtagen, und wir sind in zwei Landesregierungen", so Hoyos. Eine Gratulation kam auch von der nicht anwesenden Parteichefin Beate Meinl-Reisinger. "Uns war immer wichtig, dass wir auch in den Bundesländern die besten Köpfe haben. Das ist uns bisher gelungen und wird mit Claudia Gamon als Landessprecherin auch weiterhin so sein", so Meinl-Reisinger.