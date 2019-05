Game of Thrones: Analyse der vierten Episode in Staffel 8

Achtung Spoiler-Alarm: "Game of Thrones"-Podcast von WANN & WO und VOL.AT zur vierten Episode der 8. Staffel.

Am vergangenen Montag flimmerte die drittletzte Folge der HBO-Erfolgsserie “Game of Thrones” in Österreich auf Sky über den Bildschirm. Nach der spektakulärsten und längsten TV-Schlacht aller Zeiten in Episode 3 wurde es nun wieder etwas ruhiger. “Die Letzten der Starks” war der Name der vierten Folge. In Winterfell wird den Toten die letzte Ehre erwiesen und der Sieg über die “Untoten” gefeiert. Von Anfang an knistert es und die Spannung ist richtig spürbar.