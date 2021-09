G-Train: Ein Luxuszug um 350 Millionen Dollar

"G-Train": So heißt das Luxuszug-Projekt des französischen Designers Thierry Gaugain, dessen Kosten auf rund 350 Millionen Dollar geschätzt werden.

"G-Train": 400 Meter lang

all

all

self

self

Da es viele verschiedene Schienensysteme gibt, soll man den Zug sogar teilen können. Zudem ist der "G-Train" noch mit zahlreichen Spielereien wie ausklappbaren Seitenflügeln ausgestattet, die als Außenterrassen dienen sollen. Angefangen von den Wänden bis hin zur Decke soll der gesamte Zug mit einer Fassade aus Glas versehen werden. Passagiere können die Zugfenster an ihre Stimmung anpassen. So kann man entweder den realen Ausblick genießen oder einfach per Knopfdruck durch das Hightech-Glas eine von sieben virtuellen Reisen aufrufen.