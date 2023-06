Fünf News, die Fans und Hater des FC Bayern München wissen sollten

Paukenschlag beim FC Bayern München: Der Rekordmeister hat die Kooperation mit einem Millionen-Sponsor beendet und buhlt um einen der besten Stürmer der Welt.

1. Wann kommt Superstürmer Harry Kane?

Der Poker um den Millionen-Transfer des Superstars von Tottenham Hotspur zum FC Bayern ist eröffnet. Kaum ging der Rekordmeister bei den Bemühungen um seinen absoluten Wunschspieler in die Offensive, überschlugen sich die (Wasserstands-)Meldungen. Kane oder nix heißt offensichtlich das Münchner Motto. Zumal der Angreifer laut Michael Reschke, früherer Technischer Direktor der Bayern, "eine Vollgranate" ist. Er gehöre "unter den Stürmern der Welt zu den Top Drei: Es gibt Haaland, Mbappe und Kane. Das war's", sagte er der SZ. Kane! Und sonst? Auf den Transferausschuss mit Trainer Thomas Tuchel, Hainer, Hoeneß, Dreesen, Ex-Boss Karl-Heinz Rummenigge, Finanzvorstand Michael Diederich und Marco Neppe (Technischer Direktor) wartet reichlich Arbeit. The Sun berichtet, dass die Spurs ihren Rekordtorschützen und Kapitän unbedingt halten wollen - um ihn im kommenden Sommer bei Ablauf des Vertrages lieber ablösefrei ziehen zu lassen. Ein erstes Angebot aus München über 70 Millionen Euro plus Bonus-Zahlungen soll Tottenham schon abgelehnt haben, die Schmerzgrenze mindestens 100 Millionen betragen.

2. Sadio Mané will in München bleiben

Sadio Mané, der Stürmer des FC Bayern München, beabsichtigt auch in der kommenden Saison beim Verein zu bleiben. In einem Interview mit dem senegalesischen Fernsehsender 2sTV bestätigte der 31-jährige Spieler, dass er dem Rekordmeister erhalten bleiben möchte. Momentan genießt Mané seinen Urlaub in seiner Heimat Senegal und entspannt sich dort mit seiner Familie. Obwohl er in der vergangenen Saison die Erwartungen nicht erfüllen konnte und zuletzt nicht mehr zur Stammelf gehörte, plant er eine Rückkehr zum FC Bayern, sofern alles gut verläuft. Mané hatte im vergangenen Sommer für 32 Millionen Euro vom FC Liverpool nach München gewechselt und erzielte in 38 Pflichtspielen zwölf Tore. Trotz eines Vorfalls mit seinem Teamkollegen Leroy Sané im Champions-League-Viertelfinale gegen Manchester City betonte Mané, dass solche Vorfälle hinter ihnen liegen und sie gemeinsam daran arbeiten werden, dem Club in der kommenden Saison bei der Erreichung seiner Ziele zu helfen. Manés Vertrag bei Bayern München läuft noch bis zum Sommer 2025.