Die Fußball-Nachwuchsstars aus dem Ländle

Spaß am Sport

Doch warum macht ihm der Sport so viel Spaß? „Als Offensivspieler liebe ich es, trickreich zu spielen und mit meiner Schnelligkeit Torchancen herauszuspielen. Wenn wir dann ein Tor erzielen, ist die Freude bei mir sehr groß. Im Team zu spielen macht mir sehr viel Spaß“, schwärmt der Nachwuchsfußballer. Seitdem er bei der AKA Vorarlberg spiele, sei es sein großer Traum, Profifußballer zu werden. Der Wechsel in die U17-Mannschaft des SC Freiburg ist ein erster Schritt in diese Richtung.