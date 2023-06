Fukushima: 1,3 Mrd. Tonnen radioaktives Kühlwasser soll in Pazifik gepumpt werden

Trotz Protesten von Umweltschützern und Fischern treibt Japans Regierung ihre Pläne zur Entsorgung gefilterten Kühlwassers aus der Atomruine Fukushima im Meer voran.

Kühlwasser wird gefiltert und verdünnt

Proteste von Fischern und Umweltschützern

Auch Österreich zu Protesten aufgerufen

Starke Kritik an den Plänen kommt auch von der Umweltschutzorganisation Global 2000. Das von den Betreibern Tepco eingesetzte Filtersystem versage immer wieder. "Rückstände in den Tanks und der desaströse Umgang von Betreiberkonzern und Regierung mit den Super-GAUs lassen kein Vertrauen in die Zuverlässigkeit der Informationen und Pläne zu", sagte Reinhard Uhrig, Anti-Atom-Experte von Global 2000. "Unsere japanische Partnerorganisation Friends of the Earth Japan schlägt sicherere Methoden zum Umgang mit dem radioaktiven Kühlwasser vor wie etwa die Konzentration und Verfestigung, oder die Lagerung in Großtanks." Die Umweltorganisation ruft die österreichische Bundesregierung auf, bei den Vertreterinnen und Vertretern Japans gegen das geplante Vorgehen zu protestieren und über den österreichischen Sitz in der IAEA auf Alternativen zum Ablassen des radioaktiven Wassers in den pazifischen Ozean zu drängen.