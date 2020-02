"F***t euch": Tim Mälzer rastet bei Kitchen Impossible aus

Tim Mälzer ist für sein Temperament bekannt. Und das hat er mal wieder in der Kochshow "Kitchen Impossible" gezeigt. Der Star-Koch kommt in der aktuellen Folge an seine Grenzen.

Bei der Kochsendung geht es darum, in verschiedenen Ländern einheimische Spezialitäten ohne Wissen der kompletten Zutatenliste zu kochen. In der letzten Ausgabe musste Tim Mälzer gegen die Köchin Haya Molcho antreten.

Interessante Wortwahl

In Rumänien, dem Heimatland der Köchin, schaffte Mälzer es nicht, die traditionellen Polenta-Knödel zuzubereiten. Die Folge: Der deutsche Koch rastete komplett aus und gab an, aufhören zu wollen. Seine Formulierungen waren dabei nicht gerade gentlemanlike. Die charmante Wortwahl kann man sich im Video anschauen.

Nach der Sendung konnte Mälzer aber schon wieder mit seiner Koch-Kollegin über die Aufnahmen lachen. Der Koch meinte, dass seine schlechte Laune immer gleich sichtbar sei. Überraschenderweise gewann er das Duell der Polenta-Knödel und fand versöhnliche Worte: "Was für eine schöne Sendung und ich hab gewonnen! Es war richtig richtig schön!"