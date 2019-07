Hamburgerin rastet bei Vignetten-Kontrolle in Vorarlberg aus

Bei "Achtung Kontrolle aktuell" tobt eine Deutsche wegen der Vignetten-Kontrolle: Sie muss in Dornbirn blechen, weil sie keine Vignette hatte. Die Einsatzkräfte in Vorarlberg ziehen die Frau aus dem Verkehr, doch sie ist stinksauer.

Die Frau regt sich darüber auf, dass es in Italien auf der Autobahn Kästen gebe, an denen man Vignetten kaufen könne. In Vorarlberg sei diese Möglichkeit nicht vorhanden. Sie wittert eine Verschwörung der Österreicher gegen die Deutschen. Man würde die Deutschen abzocken, indem man nirgendwo anschreibt, dass man Vignetten brauche.