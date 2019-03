Frischer Wind für Feldkirch: Bürgermeister Wolfgang Matt im Talk

Seit Dienstag hat Feldkirch einen neuen Bürgermeister: Der ehemalige Vizebürgermeister Wolfgang Matt. Im VOL.AT-Talk spricht Matt über die Verkehrssituation, die EBEL-Ambitionen der VEU und leistbares Wohnen.



Am Dienstagabend fand die Amtsübergabe in Feldkirch statt: Nach dem Rückzug von Bürgermeister Wilfried Berchtold folgte ihm nun der langjährige Stadtrat Wolfgang Matt (ÖVP) nach. Am Dienstagabend erfolgte die Angelobung. Der 63-jährige ehemalige Bankkaufmann aus Altenstadt ist seit 1990 in der Stadtpolitik aktiv, seit 2003 war er Stadtrat.

Verantwortung überlassen und einfordern Seinen persönlichen Führungsstil beschreibt er im Talk mit VOL.AT-Chefredakteur Marc Springer als sehr teamorientiert. Er wolle Verantwortung überlassen und auch einfordern, aber nicht alles alleine auf seine Person zuweisen. Auch das Thema einer sinnvollen Verkehrslösung für Feldkirch und die Tunnelspinne liegen dem neuen Bürgermeister am Herzen. “Wir sind hier ganz ganz eng mit dem Land verbunden”, so Matt. Von Seiten der Stadt werde der Druck aufrecht erhalten und alles beigesteuert, was es an “Hausaufgaben” zu erledigen gebe.