Freiwillig Tempo 30 in Haselstauden: Klappt das?

Diese Tafel ist in Haselstauden bereits aufgestellt.

Diese Tafel ist in Haselstauden bereits aufgestellt. ©VOL.AT/Mayer

Diese Tafel ist in Haselstauden bereits aufgestellt. ©VOL.AT/Mayer

Die junge Mama mit dem Kinderwagen bei der Schul-Baustelle an der Haselstauderstraße.

Die junge Mama mit dem Kinderwagen bei der Schul-Baustelle an der Haselstauderstraße. ©VOL.AT/Mayer

Die junge Mama mit dem Kinderwagen bei der Schul-Baustelle an der Haselstauderstraße. ©VOL.AT/Mayer

"Es halten sich nicht so viele dran"

VOL.AT hat sich in Haselstauden umgehört, wie betroffene Dornbirner darüber denken. "Freiwillig finde ich es jetzt nicht so toll, es wäre besser, wenn es Pflicht wäre", meint eine junge Mutter aus Haselstauden, die ihr Gesicht lieber nicht vor der Kamera zeigen wollte. "Es halten sich nicht so viele dran und ich glaube nicht mal, dass sie hier wirklich 40 fahren." Mit Tempo 30 wäre es aus ihrer Sicht "sicher sicherer" für die Kinder. "Ich merke es ja auch selber, wenn ich jetzt mit den Kindern unterwegs bin: Je langsamer sie fahren, desto besser eigentlich", gibt sie zu verstehen. "Ich würde auch eine Begegnungszone feiern oder, wenn man eine Radarbox aufstellen würde."